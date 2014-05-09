Молодого человека нашли повешенным в поселке Трудовое(фото)

Молодого человека нашли повешенным в поселке Трудовое. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control. Подробности происшествия уточняются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]