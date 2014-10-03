Приговор сыну депутата Госдумы Роману Селезневу огласят в апреле

Федеральный суд Западного округа Вашингтона в Сиэтле 21 апреля огласит приговор Роману Селезневу, который признан виновным в кибермошенничестве. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РАПСИ.

«При отсутствии чрезвычайных обстоятельств никаких дальнейших отсрочек не будет», — говорится в постановлении судьи Ричарда Джонса.

Ожидалось, что оглашение приговора состоится в феврале, когда адвокат россиянина Игорь Литвак, который был нанят лишь в начале декабря 2016 года, подал ходатайство об отсрочке. Он попросил перенести слушание на июнь, однако прокуратура завила, что дело «чрезвычайно» затягивается и что слушание может быть отложено на срок не позднее, чем до середины апреля 2017 года.

Сына депутата Госдумы РФ из Приморья Валерия Селезнева задержали в июле 2015 года на Мальдивах. Позднее он был вывезен частным самолетом в Соединенные Штаты и заключен под стражу на острове Гуам в Тихом океане. Впоследствии он был перевезен в Сиэтл и помещен в спецблок тюрьмы.

Защита россиянина изначально заявляла о возможной ошибке — задержании не того человека, которого власти США подозревают в причастности к кибермошенничеству. МИД РФ задержание Селезнева на территории третьей страны и передачу его американским властям назвал похищением.

Американский суд еще в марте 2011 года выдал ордер на арест на имя Романа Селезнева. По утверждению властей страны, россиянина не удавалось задержать лишь потому, что он посещал страны, с которыми у США нет соглашения об экстрадиции. Согласно материалам дела, Мальдивы согласились задержать россиянина и передать его представителям органов правопорядка США на том основании, что имя Селезнева числилось в базе Интерпола.

В ходе разбирательства с участием присяжных Роман Селезнев в августе 2016 года был признан виновным в кибермошенничестве, в частности, краже данных кредитных карт и организации онлайн-махинаций, повлекших убытки в размере 170 миллионов долларов. Россиянин признан виновным по 38 из 40 пунктов выдвинутых против него обвинений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]