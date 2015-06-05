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Студент ДВФУ украл банковскую карту у своей соседки по общежитию и снял с нее деньги

Студент ДВФУ украл банковскую карту у своей соседки по общежитию и снял с нее деньги

Фото: BBC.com

17-летняя студентка ДВФУ, проживающая в общежитии вуза, сообщила в полицию о том, что у нее пропала банковская карта, а также что с нее были сняты деньги.

Как сообщает "Вести: Прморье" со ссылкой на "Экипажи ДПС", в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 20-летний студент ДВФУ, также проживающий в общежитии. Он уже признался в том, что похитил банковскую карту и снял с нее несколько тысяч рублей.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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