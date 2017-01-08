Последний день новогодних каникул обернулся глобальной пробкой на въезде во Владивосток(фото)
Вечером в воскресенье,8 января, на въезде в столицу Приморья образовалась внушительная пробка,вызванная тем,что горожане спешат вернутся во Владивосток после многодневного отдыха в крае.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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