Последний день новогодних каникул обернулся глобальной пробкой на въезде во Владивосток(фото)

Вечером в воскресенье,8 января, на въезде в столицу Приморья образовалась внушительная пробка,вызванная тем,что горожане спешат вернутся во Владивосток после многодневного отдыха в крае.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]