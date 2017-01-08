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Жесткий "дрифт" микроавтобуса стал причиной лобового ДТП на ул.Суханова во Владивостоке(видео)

Жесткий

Фото: instagram/dpskontrol_125rus

В инстаграм dpskontrol_125rus опубликовано видео жесткого "лобового" ДТП на ул.Суханова во Владивостоке. В комментариях к видео утверждается,что автоавария произошла 1 января 2017 года,однако в полицейских сводках об этом происшествии ничего не сообщалось.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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