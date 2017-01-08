Жесткий "дрифт" микроавтобуса стал причиной лобового ДТП на ул.Суханова во Владивостоке(видео)

В инстаграм dpskontrol_125rus опубликовано видео жесткого "лобового" ДТП на ул.Суханова во Владивостоке. В комментариях к видео утверждается,что автоавария произошла 1 января 2017 года,однако в полицейских сводках об этом происшествии ничего не сообщалось.

Видео опубликовано dpskontrol_125rus (@dpskontrol_125rus) Янв 7 2017 в 10:36 PST

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]