Роспотребнадзор обнаружил «Боярышник» и «Пушистик» еще в двух точках Приморья
Совместные рейдовые проверки сотрудников Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и полицейских Приморского края продолжаются. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
8 января 2017 года по краю было проверено 34 объекта розничной торговли, в 2-х из которых обнаружена незаконная реализация более 50 литров (491 шт.) спиртосодержащей непищевой продукции.
В магазине «За углом» ИП Голосовой М.Ю., расположенном на территории универсального рынка ООО «Макет» в г. Находка, мк. Врангель по ул.Адмирала Невельского, д.3А установлен факт реализации этилового спирта в стеклянной упаковке 95% (для наружного применения) в количестве 436 флаконов по 100 мл. по реализуемой цене 55 руб. за штуку.
В магазине смешанных товаров «Прогресс» ИП Пчелинцевой М.Ю. по адресу: Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, д.50, установлен факт реализации следующей продукции:
- лосьон косметический «Вита Септ» объемная доля этилового спирта до 95% в количестве 14 шт. объемом 100 мл, цена не указана;
- лосьон косметический «Боярышник» объемная доля этилового спирта до 95% в количестве 34 шт. объемом 100 мл, цена не указана;
- универсальное средство «Чистый – С» 96% в количестве 7 шт. объемом 250 мл, цена не указана;
Во всех случаях продукция изъята из оборота, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.
Ситуация продолжает находиться на контроле Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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