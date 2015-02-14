Во Владивостоке стартовал турнир среди дворовых команд по хоккею с шайбой. Видеорепортаж Всеволода Ставчанского
Вышли на лед, чтобы выявить сильнейшего. Во Владивостоке стартовал турнир среди дворовых команд по хоккею с шайбой. 16 любительских дружин сразятся за кубок главы приморской столицы.
Начальник пожарного поезда по специальности Валерий Суворов в свободное от работы время будто преображается и окунается в далекое детство. На коньки встал в восемь лет. К слову, в будни мужчина борется с техногенными пожарами, а на выходных защищает ворота своей команды от шайб соперника. Игрок признается, что с возрастом подражать своему тезке и кумиру всех советских мальчишек Валерию Харламову все сложнее, но азарт и воля к победе по-прежнему велики.
Валерий Суворов, защитник команды «Бриз»: «Чем старше становишься, тем проще играешь: получил-отдал, получил-отдал, если есть скорость, - убежал. А сегодня первая игра, все волнуются, переживают, как первая игра пройдет».
После сытных новогодних застолий стремительной игру действительно назвать сложно. Синие игроки на поле — «Болотные вепри», их оппоненты — команда «Бриз». На хоккейной коробке 38-й школы сошлись дружины исключительно с мужским составом, хотя в этом году к суровой игре активно подключились и девушки. К слову, среди множества требований к участникам турнира у организаторов был один и самый главный критерий.
Дмитрий Меновщиков, главный судья турнира: «Главное, чтобы был статус «любитель», не профессиональные игроки, игроки не заявленные в чемпионатах либо в первенствах края, города, не игравшие в более серьезных турнирах».
В день старта турнира одновременно игры проходили на трех коробках. За право быть первыми в своей группе клюшки скрестило четыре любительских дружины. Серия матчей определит победителя в каждой группе, а финал турнира и награждение состоятся в начале февраля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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