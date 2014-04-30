Пассажирский автобус улетел в кювет на трассе А370(фото)
Пассажирский автобус съехал в кювет на трассе в районе Спасска-Дальнего, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на ДПС-Контроль.
О причинах ДТП и есть ли пострадавшие ничего не сообщается.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
05.11.2016 На трассе Романовка - Смоляниново рейсовый автобус ушел с трассы в кювет
-
30.09.2015 На федеральной трассе водитель Land Cruiser врезался в пассажирский автобус
-
20.09.2015 Пассажирский автобус врезался в автомойку во Владивостоке
-
03.11.2014 Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Приморье
-
30.05.2014 Пассажирский автобус в Приморье сгорел дотла
-
30.04.2014 Во Владивостоке пассажирский автобус снес дорожный столбик
Добавить комментарий