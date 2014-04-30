Пассажирский автобус улетел в кювет на трассе А370(фото)

Пассажирский автобус съехал в кювет на трассе в районе Спасска-Дальнего, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на ДПС-Контроль.

О причинах ДТП и есть ли пострадавшие ничего не сообщается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]