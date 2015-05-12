Под Надеждинском на скользкой дороге столкнулись две легковушки
Водитель Ниссана Ноут двигался в сторону Надеждинска. Внезапно машину начало носить по снежной каше и она влетела в леерное ограждение. И все бы ничего, если бы Ноут не добил дедушка на Тойоте Королле, который не успел затормозить перед неожиданно появившимся препятствием, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv.
Видео здесь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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