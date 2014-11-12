Житель Владивостока устроил "алкомарафон" в супермаркетах города
В новогодние праздничные дни во Владивостоке активизировался предприимчивый мужчина, который выпивает в супермаркетах залпом бутылку водки и уходит, не оплатив товар. Гражданин пошел на рекорд и за два дня совершил два алкогольных рейда в торговые точки за «бесплатным» спиртным. Выписанные полицейскими штрафы не останавливают любителя халявы, и он пообещал продолжить посещения алкогольных отделов в торговых точках.
По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, 34-летний гражданин (на фото), который ранее неоднократно задерживался в магазинах, где залпом выпивал бутылку водки объемом 0.5 или 0.7 литра, снова взялся за старое. За два дня уже в новом году он посетил алкомаркет на Луговой, 85, а также супермаркет «Фреш 25» на Шилкинской, 42.
В первом случае он уже по отработанной схеме зашел в торговую точку, взял с прилавка бутылку водки и выпил ее залпом. Уже на кассе он отказался оплатить товар и скрылся до приезда стражей порядка.
Во втором случае он также выпил бутылку крепкого спиртного и попытался покинуть торговую точку, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. Стражи порядка составили на нарушителя административный протокол и выписали штраф.
За употребление спиртного в магазине мужчине не грозит уголовная ответственность, так как ущерб составляет всего двести-триста рублей. По этой причине любитель спиртного открыто заявляет стражам порядка, что будет продолжать посещать торговые точки и бесплатно выпивать одним залпом свою любимую бутылку водки.
Как ранее уже сообщал VL.ru, в одном из случаев действия хулигана, распивающего спиртное в магазине, были зафиксированы камерами наблюдения. Однажды ему даже вызвали скорую, так как после выпитого спиртного ему стало плохо.
Видео 2016 года.
Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]
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