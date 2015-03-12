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Вчера, 18:08
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Прокуратура проведет проверку по факту пожара в «Детской академии» во Владивостоке

Прокуратура проведет проверку по факту пожара в «Детской академии» во Владивостоке

Прокуратура края даст оценку соблюдению прав детей на безопасные условия обучения и воспитания в частном Центре развития, в здании которого произошел пожар. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В связи с произошедшим 4 января 2017 года пожаром в здании частного центра развития «Детская академия» прокуратурой края организована проверка.

В рамках надзорных мероприятий будет проверено состояние работы по обеспечению пожарной безопасности на территории указанной организации, а также дана оценка эффективности мер, ранее принимавшихся контролирующим органом при осуществлении государственного пожарного надзора на данном объекте.

Кроме того, проверяющие дадут оценку исполнению лицензионных требований к образовательной деятельности, а также полноте лицензионного контроля.

По результатам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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