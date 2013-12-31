Владивосток возглавил рейтинг городов России-2017
Владивосток занимает промежуточное первое место в рейтинге городов России. "Вести Приморье" сообщают со ссылкой на сайт «Город России. РФ». Интернет-голосование на самый привлекательный и узнаваемый город России стартовало в шестой раз в январе этого года. Итоги будут подведены 30 декабря 2017 года.
В 2016 году Владивосток в рейтинге городов России занял 4 место, в 2015 г.-11,в 2014 г.-8,в 2013 г.-6,в 2012 г.-9.
По состоянию на 9 января 2017 года город Владивосток набрал 4456 голосов. Вторую строчку занимает Пенза — 3500 голосов. На третьем месте — Чебоксары (3498). В топ-10 также вошли Владикавказ, Нальчик, Тверь, Томск, Кострома, Курск, Великий Новгород.
Проголосовать за Владивосток можно - ЗДЕСЬ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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