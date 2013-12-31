Новости Общество Политика Интересно

QR Код этой страницы
Вчера, 19:41
  3

Владивосток возглавил рейтинг городов России-2017

Владивосток возглавил рейтинг городов России-2017

Фото: primrep.ru

Владивосток занимает промежуточное первое место в рейтинге городов России. "Вести Приморье" сообщают со ссылкой на сайт «Город России. РФ»Интернет-голосование на самый привлекательный и узнаваемый город России стартовало в шестой раз в январе этого года. Итоги будут подведены 30 декабря 2017 года.

В 2016 году Владивосток в рейтинге городов России занял 4 место, в 2015 г.-11,в 2014 г.-8,в 2013 г.-6,в 2012 г.-9.

По состоянию на 9 января 2017 года город Владивосток набрал 4456 голосов. Вторую строчку занимает Пенза — 3500 голосов. На третьем месте — Чебоксары (3498). В топ-10 также вошли Владикавказ, Нальчик, Тверь, Томск, Кострома, Курск, Великий Новгород.

Проголосовать за Владивосток можно - ЗДЕСЬ

 

 

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря