Во Владивостоке простились с Галиной Островской

Во Владивостоке в Институте искусств прошла церемония прощания с Галиной Островской. Это имя в Приморье хорошо знакомо всем, кто так или иначе связан с искусством. Галина Яковлевна была в числе тех, кто заложил традиции художественного вещания на Приморском телевидении. Ее интервью заставляли пустеть городские улицы, а зрителей — прибавлять громкость телевизоров. Ее присутствие на театральной премьере давало артистам и режиссерам, пожалуй, больший повод для волнений, чем сам спектакль. А вопросы, которые Галина Яковлевна задавала студентам на экзаменах, заставляли замирать сердца тех, кто надеялся на авось. Все и всегда знали: когда делом занимается Островская, — это знак качества. Опытный преподаватель истории театра, его авторитетный критик, мастер художественного слова. Ее не стало на 81-м году жизни. Коллектив ГТРК «Владивосток» искренне соболезнует родным и близким Галины Яковлевны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]