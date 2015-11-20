"Вести: Приморье. Интервью" с Ольгой Зотовой
"Вести: Приморье. Интервью" с Ольгой Зотовой, искусствоведом, ответственным секретарем Приморского Союза художников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
03.08.2016 Интервью с Ольгой Бондаковой
-
29.07.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Ольгой Мичи
-
27.06.2016 "Вести FM: Владивосток": Интервью с Ольгой Мичи
-
28.06.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Ольгой Мичи
-
18.06.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Ольгой Аристовой
-
20.11.2015 Интервью с руководителем представительского агентства стратегических инициатив в ДФО Ольгой Куриловой
Добавить комментарий