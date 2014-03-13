На пляже Пхукета туристы из Владивостока встретили Николя Саркози
Один из проживающих на тайском острове-курорте россиян,Леонид Палагин, столкнулся нос к носу с экс-президентом Франции Николя Саркози, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт PortoFranko.
"Бежал Саркози в сопровождении двух охранников,но был очень дружелюбен и приветлив. И охотно сфотографировался с нашими ребятами",- уточняют очевидцы.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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