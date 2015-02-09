В новогодние праздники лыжники Приморья выходят на старт в карнавальных костюмах. Видеорепортаж Вадима Перевалова
Деды Морозы, Снегурочки, снеговики и гномики. Все в лыжных костюмах новогодних персонажей. Участники первого в 2017-ом старта готовы стремительно умчаться по лыжне к финишу.
Оксана Мишина, участница новогодней гонки: «Здоровый образ жизни — самое главное. Я всех поздравляю. На лыжню всех приглашаю и сегодня, и завтра, и в течение всей зимы! Приходите к нам, чтобы получить заряд бодрости, хорошего настроения и здоровья!»
Участвовать в забеге может любой, дистанция короткая, всего 2 км. Да и в костюме Деда Мороза больше не пройдешь. Колпак, халат, борода – все это на ходу слетает. Кто-то от холода мерзнет, а этим отчаянным спортсменам мороз нипочем, даже жарко.
Андрей Коренев, участник новогодней гонки: «Сегодня планы — проехать на беговых лыжах, на горных лыжах, поздравить всех с наступившим Новым годом и остаться на ногах».
Михаил Михайлов – ветеран спорта. Ему за 70. Сегодня думает пройти километров пять классикой. Это дневная норма. Встреча с карнавальной группой лыжников стала для него неожиданностью.
Михаил Михайлов, участник новогодней гонки: «Дед Мороза встречал, а нечисти не видел».
Погода радует. Утром морозец, а к обеду заметно теплеет до минус 10 градусов. Идеальные условия, чтобы всей семьей выйти в лес, зарядиться энергией на весь год и не забыть о том, что как встретишь его, с таким настроением все 365 дней и проведешь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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