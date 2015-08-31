Во Владивостоке обнаружено тайное захоронение

В пригороде Владивостока - в поселке Трудовое рабочие обнаружили гроб со скелетом,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на vl.ru.

По данным источника сайта, человеческие останки были обнаружены в понедельник, 9 января, в районе одного из жилых домов по улице Лермонтова в поселке Трудовое. Рабочие, проводившие земельные работы во время строительства, случайно обнаружили гроб, в котором находился скелет. О случившемся было сообщено сотрудникам полиции, которые прибыли на место происшествия.

Стражам порядка предстоит установить личность умершего человека, а также выяснить, почему гроб с телом был захоронен не на кладбище.

По предварительным данным, останки пролежали в земле не менее двух десятков лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]