Во Владивостоке обнаружено тайное захоронение
В пригороде Владивостока - в поселке Трудовое рабочие обнаружили гроб со скелетом,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на vl.ru.
По данным источника сайта, человеческие останки были обнаружены в понедельник, 9 января, в районе одного из жилых домов по улице Лермонтова в поселке Трудовое. Рабочие, проводившие земельные работы во время строительства, случайно обнаружили гроб, в котором находился скелет. О случившемся было сообщено сотрудникам полиции, которые прибыли на место происшествия.
Стражам порядка предстоит установить личность умершего человека, а также выяснить, почему гроб с телом был захоронен не на кладбище.
По предварительным данным, останки пролежали в земле не менее двух десятков лет.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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