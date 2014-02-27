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Сегодня, 12:38
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Во Владивостоке на акватории Амурского залива чудом спасли автомобиль горе-рыбака(фото)

Во Владивостоке на акватории Амурского залива чудом спасли автомобиль горе-рыбака(фото)

Фото: instagram.com/dps_control

Очередной авто чуть не ушёл под лёд на акватории Амурского залива, в районе "Чайки" во Владивостоке,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-Контроль.

Toyota Ipsum чудом помогли вытащить очевидцы происшествия, которых на помощь позвал хозяин авто. С помощью тросов и джипа удалось вытянуть потенциального утопленика. "Спасибо всем не равнодушным кто помог",- единственное,что смог сказал хозяин Ipsum.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • 33333 / Сегодня, 13:24
    № 2  
     

    Штраф идиоту выписали? Ведь сказано же вам придуркам, что выезд на лед запрещен! Что вам еще слабоумным надо?

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  • ник / Сегодня, 12:56
    № 1  
     

    Toyota Ipsum - это диагноз водителя!

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