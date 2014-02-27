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Во Владивостоке на акватории Амурского залива чудом спасли автомобиль горе-рыбака(фото)
Очередной авто чуть не ушёл под лёд на акватории Амурского залива, в районе "Чайки" во Владивостоке,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-Контроль.
Toyota Ipsum чудом помогли вытащить очевидцы происшествия, которых на помощь позвал хозяин авто. С помощью тросов и джипа удалось вытянуть потенциального утопленика. "Спасибо всем не равнодушным кто помог",- единственное,что смог сказал хозяин Ipsum.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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