Во Владивостоке на акватории Амурского залива чудом спасли автомобиль горе-рыбака(фото)

Очередной авто чуть не ушёл под лёд на акватории Амурского залива, в районе "Чайки" во Владивостоке,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-Контроль.

Toyota Ipsum чудом помогли вытащить очевидцы происшествия, которых на помощь позвал хозяин авто. С помощью тросов и джипа удалось вытянуть потенциального утопленика. "Спасибо всем не равнодушным кто помог",- единственное,что смог сказал хозяин Ipsum.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]