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Циклон,набирающий силу над о.Сахалин, двинется на Приморье 12 января

Циклон,набирающий силу над о.Сахалин, двинется на Приморье 12 января

Мощный вихрь прошел южнее Японии 8 января, затем, как и предполагалось, начал поворачивать на север. Циклон разделился на несколько центров, это привело к ослаблению штормовой погоды. Ранее предполагалось, что циклон возможно сделает круг и 12 января вихрь будет над Сахалином. Дело в том, что проходящий фронт вызвал образование небольшого циклона, который сегодня активно получает энергию именно с южного циклон.

Сейчас этот вихрь находится над северной частью о. Сахалин и набирает силу. Почти вся восточная часть Хабаровского края окажется под его влиянием. Далее циклон начнет двигаться на юг в сторону Приморского края и 12 января возможно выйдет в Татарский пролив. Все-таки южный циклон косвенно, но повлияет на погоду Приморье.

Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на Маглипогоду, циклон начнет влиять на погоду Приморья уже 12 января. Увеличится количество облаков. Местами возможен кратковременный снег. 

На юге края этот циклон вызовет усиление ветра, на побережье до штормового и похолодание. В центральных районах, особенно на севере циклон вызовет снег различной интенсивности и незначительное потепление.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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