Во Владивостоке малолитражка протаранила легковушку и перевернулась

Эта история о том, как водителю "Тойоты Приус" не повезло в течение одного вечера трижды. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, cначала мужчина дважды угодил в ДТП. Автомобилист двигался со стороны центра города в направлении «Зари» по второй полосе. В этот момент ему снесла ухо "Тойота Аксио", которая поехала дальше. Ничего страшного, дело то житейское, подумал хозяин "Приуса" и начал вызывать ГАИ. Но вскоре на горизонте появилась "Тойота Ист", водитель которой все усложнил.

Константин Кравцов, аварийный комиссар: «Позади идущий "Тойота Ист" ударил его в заднюю часть, после чего не справился с управлением, совершил опрокидывание на один бок, потом на второй, после чего встал на колеса. У виновника ДТП - "Тойота Ист" - отсутствует полис ОСАГО».

В последствии про уехавшую "Аксио" уже никто не вспоминал. Притертое ею ухо - детский сад по сравнению с тем, что наворотил "Ист". У "Приуса" с мясом вырвано заднее колесо, смято крыло и это при том, что у виновника нет страховки. Вот здесь и кроется третье и самое большое невезение автомобилиста. Мужчине остается надеяться, что хозяин "Иста" - человек порядочный и заплатит за ремонт "Приуса", иначе ему придется идти в суд, а также обращаться за помощью к адвокатам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]