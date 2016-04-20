«Луч-Энергия» из-за проблем с финансированием откладывает сборы

Игроки «Луча-Энергии» после Нового года не приступили к подготовке ко второй части чемпионата. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, ранее планировалось, что футболисты начнут первый сбор 11 января 2017 года.

Как сообщил руководитель пресс-службы приморской команды Андрей Вялков, план подготовки составлен, запланировано два учебно-тренировочных сбора в Турции, но на данный момент из-за отсутствия финансов они откладываются. Возможно, какая-то ясность будет 20 января.

Отметим, что из-за проблем с финансированием в прошлом году игроки бойкотировали тренировки, а на матч с «Шинником» 19 ноября вышли позже на 20 минут. Уже в декабре из-за задолженностей по зарплатам «желто-синие» получили запрет на регистрацию новых игроков.

По информации осведомленного источника, «Луч-Энергия» в конце 2016 года мог получить трансферт из краевого бюджета порядка 43 миллионов рублей, но перечисление денег не состоялось, так как клуб уже отчитался за использование бюджетных средств.

На данный момент «Луч» занимает девятое место в турнирной таблице, находясь в пяти очках от зоны вылета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]