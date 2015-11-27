В Приморье суд рассмотрит дело о невыплате заработной платы работникам ОАО «Радиоприбор»
9 января прокуратурой Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Радиоприбор», который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные руководителем организации), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края, преступления совершены в период времени, когда фигурант являлся генеральным директором ОАО «Радиоприбор». С июня 2015 года по февраль 2016 года он умышленно не выплачивал заработную плату коллективу ОАО «Радиоприбор», состоящему из 1 тыс. 181 работника.
В результате этого перед работниками завода образовалась задолженность на общую сумму более 219 млн рублей. При этом, на предприятии имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы.
Кроме этого, в период времени с апреля по декабрь 2015 года генеральный директор умышленно сокрыл денежные средства предприятия в сумме свыше 92 млн рублей, предназначенные для выплаты взысканий по недоимкам по налогам и сборам.
В ходе расследования на имущество фигуранта наложен арест с целью обеспечения исполнения приговора в части заявленного гражданского иска.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело по существу рассмотрит Первомайский районный суд города Владивостока.
Одновременно, с целью защиты трудовых прав работников ОАО «Радиоприбор» прокуратура края комплексно принимала меры реагирования. Так, в связи с нарушениями в сфере оплаты труда в адрес руководства завода внесены 25 представлений, возбуждены 22 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. ч. 1, 4 ст. 5.27 КоАП РФ.
Прокурором также реализованы полномочия по обращению в суд в защиту работников данного предприятия. В межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Приморскому краю на исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении ОАО «Радиоприбор», в состав которого входит более 7,3 тыс. производств о взыскании задолженности по оплате труда.
В рамках этого производства судебными приставами-исполнителями отдела принимались меры, направленные на исполнение требований указанных исполнительных документов (вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении имущества должника-организации, руководитель должника-организации неоднократно предупреждался об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ и др.).
Кроме этого, в ходе надзорных мероприятий прокуратурой края установлены факты отчуждения ликвидных активов. На основании материалов, направленных прокуратурой в следственный орган, возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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