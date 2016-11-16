В Приморье продолжается похолодание

В начале текущей недели над Дальневосточным регионом синоптические процессы носили обычный зимний характер. Над континентальными районами располагался азиатский антициклон, а над морями и прилегающими к ним прибрежными районами господствовали циклоны.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в Приморье в минувшие сутки в отдельных районах сохранялся слабый снег, от 0,0 до 0,9 мм, продолжалось похолодание. Вчера дневной фон температуры воздуха понизился на 7–9 градусов по сравнению с предыдущим днём. Морозно было на северо-западе и севере центральных районов, −14…−20 °C, на остальной территории −6…−13 °C. Ночные температуры также были на 1–8 градусов ниже: −22…−30 °C, на побережье и юго-востоке −14…−19 °C.

Во Владивостоке прошедший день и ночь были холодными. Максимальная температура воздуха днём −10…−11 °C, минимальная ночью −16…−17 °C.

Сегодня, 11 января, существенных изменений в погоде не ожидается. В центральных районах местами пройдёт слабый снег. На отдельных участках побережья ожидается сильный ветер. Температурный фон −13…−21 °C, на юге края и побережье −7…−12 °C. Во Владивостоке солнечная, морозная, без осадков погода. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха −10…−12 °C. В среду днём глубокий и активный циклон с северо-западной части Тихого океана и северных Курил повернёт на северо-запад, и выйдет на акваторию Охотского моря. Утром в четверг мощный циклонический вихрь окажется над Сахалином и Татарским проливом. Днём циклон замедлит скорость и будет неспешно вращаться над Сахалином и Татарским проливом. Приморье окажется в юго-западной периферии этого циклона.

Завтра, 12 января, небольшой снег в отдельных районах края сохранится. Утром и днём на побережье и местами в крае ожидается усиление северо-западного, западного ветра. Минимальная температура воздуха −22…−27 °C, при прояснении в горах до −33 °C, на побережье и на юго-востоке −16…−21 °C. Днём температурный фон не превысит −13…−20 °C, на побережье −7…−12 °C. Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха к утру понизится до −16…−19 °C, максимальная днём −10…−13 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]