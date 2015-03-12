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Вчера, 15:35
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Жителей Владивостока интересуют «лабутены», «любовь» и «глютен»

Жителей Владивостока интересуют «лабутены», «любовь» и «глютен»

Каждый день жители Владивостока задают Яндексу около 1 миллиона поисковых запросов,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на регионального представителя Яндекс Ольгу Молодан.

Запросы посвящены разным темам и событиям. Например, если посмотреть, что чаще всего ищут вместе со словами «что такое» и «что это», то можно увидеть, какие слова оказались незнакомы пользователям, какие новые явления появились в нашей жизни.

В 2016 году владивостокцы часто спрашивали, «что такое глютен» и «гомункул что это». Ну а чаще всего в запросах о незнакомых словах пользователи искали лабутены — скорее всего хотели узнать, о чем поётся в известной песне.

В 2015 году топ-3 незнакомых слов для владивостокцев выглядел так: «любовь», «фразеологизм», «метафора». А в 2016 году «лабутены» вытеснили «любовь» с первой строчки топа: «лабутены», «любовь», «глютен».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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