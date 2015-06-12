В Артеме инспекторы ДПС задержали подозреваемых в покушении на кражу автомобиля

В ночь на 11 января на пульт оперативного дежурного отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы. Женщина рассказала, что около автомашины "Ниссан Вингроуд", стоящей на придомовой территории по улице Горной, ходят неизвестные лица.

На место происшествия прибыл наряд дорожно-патрульной службы. Осмотрев транспортное средство, полицейские обнаружили, что сломан замок на двери, а также поврежден замок зажигания.

По подозрению в совершении преступления инспекторы ДПС задержали двоих подростков в возрасте 16 и 17 лет. Они были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Несовершеннолетние правонарушители рассказали, что хотели похитить иномарку, чтобы покататься. В дальнейшем намеревались продать транспортное средство на запчасти.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на кражу). За совершение кражи предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы.

В отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские проверяют причастность подозреваемых к ранее совершенным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]