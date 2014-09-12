Животная страсть. В реабилитационном центре в селе Алексеевка сейчас разгорается роман между двумя постояльцами - тигром Владиком и тигрицей Филиппой. Случай уникальный, но как выяснилось не единственный. Истории тигриной любви расскажет Мария Нетребенко.

Оба - тигры сложной судьбы. Владик не от хорошей жизни вышел к людям во Владивостоке. Филиппу нашли умирающей в огороде в Хасанском районе. Они стали соседями в реабилитационном центре и сначала будто бы и не замечали друг друга. Но потом между Филиппой и Владиком проскочило то, что у людей называется «искра». Они наблюдают друг за другом, пытаются вместе играть. Но пока их разделяет забор.

Познакомиться поближе они смогут, лишь когда вместе окажутся на воле. Тем более, что история знает пример хэппи энда подобного тигриного романа. Так тигрица Светлая и тигр Борис тоже познакомились в реабилитационном центре.

Виктор Кузьменко, директор центра «Тигр»: «Светлую выпустили в ЕАО, а Борю выпустил Президент Владимир Путин в Амурской области. Так Боря преодолел 300 км, нашел Светлую в лесу и сейчас они живут вместе».

Пойдет ли так же Владик за Филиппой, мы узнаем, скорее всего, весной, когда полосатую пару планируют выпустить на волю. Но перед этим тигры должны сдать что-то вроде экзаменов.

На первом этапе реабилитации тигры не должны чувствовать и даже слышать человека. Поэтому громко мы не разговариваем. Но так как Филиппа и Владик готовятся к выпуску в дикую природу, им необходимо сдать тест на правильную реакцию на человека. Выглядеть это будет так - специалист подойдет максимально близко к вольеру, и правильная реакция тигров в данной ситуации - убежать и затаиться. Если Филиппа и Владик поведут себя именно так, экзамен будет сдан и их выпустят в живую природу.

А другому постояльцу центра реабилитации - маленькой тигрице, которую нашли в поселке Лазо - до выпуска еще далеко. Но чувствует малышка себя сейчас гораздо лучше, ее уже перевели из карантинного блока.

Виктор Кузьменко, директор центра «Тигр»: «Сейчас ей предоставлен вольер, задавила она кролика недавно, тоже надеемся, что с ней все будет чудесно».

Действительно, с каждым разом реабилитация животных в Алексеевке проходит все успешнее. В центре готовы принять новых полосатых постояльцев, но все же специалисты надеются, что тигров, попавших в сложную ситуацию, в этом году будет меньше.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]