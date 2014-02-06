Арсеньевский «Восток» продолжает домашнюю серию игр. Видеорепортаж Вадима Перевалова и Дениса Ивлева
Арсеньевский «Восток», выступающий в высшей лиге по хоккею с мячом, продолжает домашнюю серию игр. В этот раз соперником приморской дружины стали дублеры хабаровской армейской команды суперлиги.
Средний возраст игроков «Востока» - 30 лет, дублеры «СКА-Нефтяника» - моложе, их средний возраст - 20 лет. Опыт против молодости. Уже к середине поединка - 6:1 в пользу арсеньевской дружины. Но после перерыва рисунок игры поменялся, хозяева еле успевают за прыткой молодежью, но в итоге удерживают перевес и после финального свистка счет на табло - 7:3.
Михаил Ефимов, нападающий команды «Восток» (г.Арсеньев): «В первом тайме легко было, и голы забивали. Почувствовали, что сильнее команда. Во втором тайме немного расслабились».
Михаил Клянин, старший тренер команды «СКА-Нефтяник-2» (г.Хабаровск): «В 5.00 утра приехали. Команда новая, молодая. У нас 9 человек, по сравнению с прошлым сезоном, нет сейчас. У нас четверо в суперлиге, двое в Сыктывкар уехали по аренде».
Валерий Лежнин, старший тренер команды «Восток» (г.Арсеньев): «Команда «Нефтяник» усилена парочкой игроков суперлиги. Хорошая, подвижная, быстрая команда. Тем приятнее победа. С таким соперником всегда приятно играть».
На следующий день способность восстанавливать силы стала определяющим аргументом. «Восток» хоть и вел по ходу всей встречи, но на последних минутах пропустил два мяча. 4:5, первое поражение в домашней серии, как холодный душ для приморских болельщиков, которые, кстати, в успех своей команды продолжают верить несмотря ни на что.
Павел Жуков, болельщик: «Многих игроков знаю, с многими еще в футбол играл. Все игроки нравятся. Приезжие игроки тоже себя хорошо показали».
Иван Зельнев, болельщик: «Со сборной России игроки знают нашу команду. Не знают, где расположен, но знают, что есть Арсеньев. Славен наш хоккей».
Потеряв три очка на домашнем льду и прибавив столько же «Восток» сохраняет место в середине турнирной таблицы. Ближайший преследователь - «Байкал-Энергия-2» из Иркутска - следующий гость на приморской земле, отстает от арсеньевцев на пять очков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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