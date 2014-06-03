Во Владивостоке грузовик "вскрыл иномарку, как консервную банку"
Днем 11 января во Владивостоке в районе дома по адресу ул.Калинина,261 водитель микрогрузовика совершил столкновение с автомобилем Тойота Королла,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-Контроль.
"По сообщению от аварийных комиссаров, грузовик, сдавая задним ходом, "вскрыл" как консервную банку наружную обшивку Corolla",-сообщают очевидцы
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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