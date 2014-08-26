Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 18:12
3 2

"Мастер парковки" на "Мерседесе" заблокировал работу многоэтажной парковки ТРЦ "Седанка Сити"

Фото: instagram.com/dps_vl

В торгово-развлекательном центре "Седанка Сити" на выезде из Владивостока внедорожник марки "Мерседес" заблокировал выезд с многоэтажной автопарковки, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм Экипажи ДПС.

"В Седанка Сити длительное время не могут найти хозяина машины, который заблокировал выезд нескольким машинам. На объявления по громкой связи не реагируют",-сообщают очевидцы.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 3

  • 123 / Вчера, 23:44
    № 3  
     

    он то пи..., но где работники парковки?!

    [ Цитировать ]

  • житель / Вчера, 23:31
    № 2  
     

    ik.[f rfrfz nj

    [ Цитировать ]

  • ДенСаКо / Вчера, 18:31
    № 1  
     

    Найти владельца очень просто, вызывается экипаж ДПС, эвакуатор, ожидание (сколько там положено до начала эвакуации авто припаркованном в неположенном месте) и ... скатертью дорожка на арест площадку. Авось поумнеет - малость на автобусе покатается без баранки :).

    [ Цитировать ]





    • Детские Вести

    Школа телевидения

    Спорт: Приморье

    Владимир Миклушевский. Блиц

    Азия за неделю

    Это выгодно!

    Специальный репортаж

    Отдых у моря