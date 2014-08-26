"Мастер парковки" на "Мерседесе" заблокировал работу многоэтажной парковки ТРЦ "Седанка Сити"

В торгово-развлекательном центре "Седанка Сити" на выезде из Владивостока внедорожник марки "Мерседес" заблокировал выезд с многоэтажной автопарковки, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм Экипажи ДПС.

"В Седанка Сити длительное время не могут найти хозяина машины, который заблокировал выезд нескольким машинам. На объявления по громкой связи не реагируют",-сообщают очевидцы.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]