Двойное ДТП блокировало важную магистраль Владивостока
Двойное ДТП произошлов районе Дальпресса во Владивостоке вечером 11 января,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-Контроль.
Одно из ДТП по направлению в центр города, не доезжая остановки "Дальпресс". Второе, со стороны горпарка, в сторону Некрасовской. В последнее ДТП угораздило попасть автомашину скорой помощи,перевозящего больного. В результате на место автоаварии прибыла вторая машина скорой помощи для перегрузки больного и дальнейшей его отправки в мед учереждение города.
В районе перекрестка на Дальпрессе намечается автопробка во все направления.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
29.03.2016 Двойное ДТП в районе ВГМУ стало причиной огромной пробки в сторону центра Владивостока
-
16.08.2015 В Приморье спасатели вынесли из леса пострадавшего мужчину
-
23.01.2015 Автоавария на "Молодежной" вызвала гигантскую пробку во Владивостоке
-
27.08.2014 В Надеждинском районе сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП, в котором погиб водитель мопеда
-
25.06.2014 Во Владивостоке из-за ДТП образовалась большая автопробка
-
23.11.2013 Во Владивостоке водитель малолитражки спровоцировал двойное ДТП
Добавить комментарий