Двойное ДТП блокировало важную магистраль Владивостока

Двойное ДТП произошлов районе Дальпресса во Владивостоке вечером 11 января,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-Контроль.

Одно из ДТП по направлению в центр города, не доезжая остановки "Дальпресс". Второе, со стороны горпарка, в сторону Некрасовской. В последнее ДТП угораздило попасть автомашину скорой помощи,перевозящего больного. В результате на место автоаварии прибыла вторая машина скорой помощи для перегрузки больного и дальнейшей его отправки в мед учереждение города.

В районе перекрестка на Дальпрессе намечается автопробка во все направления.

Видео опубликовано 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Янв 11 2017 в 12:05 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]