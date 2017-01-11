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Вчера, 18:22
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Двойное ДТП блокировало важную магистраль Владивостока

Двойное ДТП блокировало важную магистраль Владивостока

Двойное ДТП произошлов районе Дальпресса во Владивостоке вечером 11 января,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на инстаграм ДПС-Контроль.

Одно из ДТП по направлению в центр города, не доезжая остановки "Дальпресс". Второе, со стороны горпарка, в сторону Некрасовской. В последнее  ДТП угораздило попасть автомашину скорой помощи,перевозящего больного. В результате на место автоаварии прибыла вторая машина скорой помощи для перегрузки больного и дальнейшей его отправки в мед учереждение города.

В районе перекрестка на Дальпрессе намечается автопробка во все направления.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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