12 января отключения света ожидаются в 75 домах Владивостока (список адресов)
В четверг, 12 января, во Владивостоке сотрудники МУПВ ВПЭС (электрические сети) будут проводить плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 75 домах города.
Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сервис «Отключения воды и света на VL.ru», все мероприятия – плановые, они продлятся с 09.00 до 17.00. Отключения электричества ожидаются в домах по следующим адресам:
Ленинский район
Ватутина ул. 12, 14, 16, 18;
Горная ул. 19, 31, 31А, 33, 33А;
Матросская 4-я ул. 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 31А, 32, 33;
Матросская 5-я ул. 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 30;
Матросская 6-я ул. 31;
Матросская 7-я ул. 25, 33А;
Нейбута ул. 26, 28;
Светланская ул. 191, 193, 207.
Первомайский район
Волкова ул. 1, 1А;
Добровольского ул. 5.
Советский район
100-летия Владивостока пр-кт. 84А;
Лянчихинская ул. 3;
Рыбацкая ул. 48Б;
Успенского ул. 39, 47, 49, 51, 53А, 62, 62А, 65, 72, 74А, 76, 76А, 53;
Фанзавод ул. 1, 8.
Фрунзенский район
Адмирала Фокина ул. 10, 4, 4А, 4Б, 6, 6Б, 8, 8А, 8Б, 10В;
Алеутская ул. 25;
Светланская ул. 1, 11, 15, 3, 5, 5А, 7, 9, 9Б.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.01.2017 Сегодня отключения света ожидаются в 145 домах Владивостока (адреса)
-
26.12.2016 Из-за ремонтных работ часть Владивостока останется без света
-
23.11.2016 Отключения света ожидаются в 72 домах Владивостока (АДРЕСА)
-
14.10.2016 Сегодня плановые отключения света затронут 157 домов Владивостока (АДРЕСА)
-
05.06.2016 Плановые отключения света затронут 72 дома Владивостока 6 июня
-
29.01.2016 На время профилактических работ во Владивостоке возможны кратковременные отключения света
Добавить комментарий