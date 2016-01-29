12 января отключения света ожидаются в 75 домах Владивостока (список адресов)

В четверг, 12 января, во Владивостоке сотрудники МУПВ ВПЭС (электрические сети) будут проводить плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 75 домах города.

Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сервис «Отключения воды и света на VL.ru», все мероприятия – плановые, они продлятся с 09.00 до 17.00. Отключения электричества ожидаются в домах по следующим адресам:

Ленинский район

Ватутина ул. 12, 14, 16, 18;

Горная ул. 19, 31, 31А, 33, 33А;

Матросская 4-я ул. 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 31А, 32, 33;

Матросская 5-я ул. 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 30;

Матросская 6-я ул. 31;

Матросская 7-я ул. 25, 33А;

Нейбута ул. 26, 28;

Светланская ул. 191, 193, 207.

Первомайский район

Волкова ул. 1, 1А;

Добровольского ул. 5.

Советский район

100-летия Владивостока пр-кт. 84А;

Лянчихинская ул. 3;

Рыбацкая ул. 48Б;

Успенского ул. 39, 47, 49, 51, 53А, 62, 62А, 65, 72, 74А, 76, 76А, 53;

Фанзавод ул. 1, 8.

Фрунзенский район

Адмирала Фокина ул. 10, 4, 4А, 4Б, 6, 6Б, 8, 8А, 8Б, 10В;

Алеутская ул. 25;

Светланская ул. 1, 11, 15, 3, 5, 5А, 7, 9, 9Б.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]