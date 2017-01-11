На центральной улице Владивостока "воруют" грязный снег

Необычное видео размещено на инстаграм Экипажи-ДПС,сообщают "Вести Приморье".

"Внимание! На Лазо воруют грязный снег с обочины, грузят прямо внутрь автобуса,"- говорится в комментарии к опубликованным съемкам. Кто и для каких целей проводит данную "операцию" в сообщении не уточняется.

Видео опубликовано Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Янв 11 2017 в 4:14 PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]