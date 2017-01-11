На центральной улице Владивостока "воруют" грязный снег
Необычное видео размещено на инстаграм Экипажи-ДПС,сообщают "Вести Приморье".
"Внимание! На Лазо воруют грязный снег с обочины, грузят прямо внутрь автобуса,"- говорится в комментарии к опубликованным съемкам. Кто и для каких целей проводит данную "операцию" в сообщении не уточняется.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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