В Приморье "бешеная фура" едва не смела с дороги случайную встречную машину
Видеосьемка с авторегистратора, на котором огромный большегруз,несущийся на огромной скорости,чудом не совершил лобовое столкновение со встречным авто, выложена на инстаграм Экипажи-ДПС,сообщают "Вести Приморье".
"Порой наблюдая за водителями большегрузов создаётся впечатление, что они кроме себя никого не видят..".- говорится в комментарии к видео.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
07.01.2017 Водитель,страдающий сахарным диабетом, совершил тяжелое ДТП в Приморье(видео,фото)
-
29.12.2016 Авария из четырех авто на Молодежной во Владивостоке попала в объектив видеорегистратора
-
05.11.2016 Во Владивостоке "Паджеро Мини" поскользнулся на трамвайных рельсах (видео)
-
17.10.2016 На трассе Владивосток-Уссурийск джип на огромной скорости врезался в машину ДПС
-
10.10.2016 Жуткое лобовое столкновение двух авто произошло на трассе в Приморье
-
05.04.2014 Фура перевернулась в центре Владивостока
Добавить комментарий