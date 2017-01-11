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Вчера, 22:42
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В Приморье "бешеная фура" едва не смела с дороги случайную встречную машину

В Приморье

Фото: instagram dps_vl

Видеосьемка с авторегистратора, на котором огромный большегруз,несущийся на огромной скорости,чудом не совершил лобовое столкновение со встречным авто, выложена на инстаграм Экипажи-ДПС,сообщают "Вести Приморье". 

"Порой наблюдая за водителями большегрузов создаётся впечатление, что они кроме себя никого не видят..".- говорится в комментарии к видео.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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