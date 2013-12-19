Во Владивостоке водитель сбил девушку-пешехода
Рано утром в среду, 11 января, на улице Магнитогорской водитель легковушки сбил переходившую дорогу девушку, которая упала на асфальт. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в травмпункт.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкйо на VL.ru, наезд на пешехода произошел около 08.00 в районе дома № 11а по улице Магнитогорской. По предварительной информации, водитель Toyota Corona, совершая маневр, не заметил девушку и сбил ее.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые приступили к установлению всех обстоятельств наезда на пешехода. Врачи диагностировали у 20-летней пострадавшей сотрясение головного мозга, а также серьезный ушиб коленного сустава.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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