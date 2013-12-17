Два рейса из Владивостока "завернули" на запасной аэродром

Два самолета из Владивосток, летевшие в Петропавловск-Камчатский, утром 12 января отправлены на запасные аэродромы других регионов из-за мощного циклона, который бушует на Камчатке со среды."Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на "Интерфакс-Россия".

"Рейс 1730 из Москвы отправлен на запасной аэродром Хабаровска, два рейса из Владивостока ждут улучшения погоды на Камчатке на запасных аэродромах Южно-Сахалинска и Магадана", - сообщил агентству в четверг представитель аэропорта. Он добавил, что такое решение приняли экипажи самолетов в связи с сильным ветром на Камчатке.

По его данным, аэропорт Петропавловска-Камчатского не закрывался, постоянно ведется расчистка взлетно-посадочной полосы. Между тем все внутрирегиональные рейсы перенесены на пятницу по решению авиакомпании. Как сообщалось, метель и сильный ветер в среду принес на Камчатку мощный циклон.

По данным синоптиков, в настоящее время он смещается на юг Охотского моря, в южной части Камчатского полуострова сохраняются снегопады и ветер. Улучшение погоды прогнозируется к предстоящим выходным. В горах сохраняется лавинная опасность. Все оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности к ликвидации возможных последствий циклона.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]