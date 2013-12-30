Жительница Приморья почти месяц не может узнать о ходе расследования по факту исчезновения в Охотском море своего мужа

Жительница поселка Хороль, мать двоих детей Анастасия Ерина, не может добиться хоть какой-то информации о ходе расследования причин гибели ее мужа на судне "Талан" в ходе промысла в Охотском море. Следующей информацией поделилась с "Вести: Приморье" Виктория Дубровина (Ерина).

Житель Приморья Александр Ерин считается пропавшим без вести с декабря 2016 года. Как рассказала жена старшего мастера добычи Александра Ерина - Анастасия, это произошло в ночь с 14 на 15 декабря 2016 года в центральной части Охотского моря на рыболовном судне «Талан» (судовладелец – «Маг-Си Интернешнл», порт Магадан). Во время установки крабовых ловушек Александр зацепился за хребтину и был стянут за борт уходящим крабовым порядком. Его искали в море, но безрезультатно. О гибели мужа Анастасии сообщили по телефону, после чего женщина получила по электронной почте «похоронку» от компании-судовладельца.

Прошел уже почти месяц, но Анастасия не может ничего узнать о ходе расследования данной трагедии.

«Я отчаялась звонить и спрашивать по всем прокуратурам и следственным комитетам Дальнего Востока: кто же всё-таки занимается расследованием, – рассказывает Анастасия Ерина. – Буквально вчера разговаривала с неким Денисом Алексеевичем, мне в какой-то из прокуратур дали его контакты. Фамилию не назвали. Я так поняла, это представитель Следственного комитета на транспорте. Он мне сказал, что материалы проверки в пути. Более того, начал спрашивать, где я забирала тело! Он, похоже, вообще не в курсе, о чём речь».

Между тем, Анастасии Ериной - матери двоих детей - 9 лет и 7 месяцев - важно знать, оформлено ли данное происшествие как несчастный случай. В таком случае семья может рассчитывать на компенсацию по возмещению ущерба.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]