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В ДТП на улице Кирова во Владивостоке пострадала женщина

В ДТП на улице Кирова во Владивостоке пострадала женщина

Сегодня, 12 января, около 08.50 в районе Кирова, 6 произошло столкновение автомобилей Daihatsu Terios и Nissan Cube. В результате ДТП пострадала женщина, но от госпитализации отказалась.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, ДТП произошло в результате заноса. Terios занесло, автомобиль накренился и перевернулся, после чего, будучи на крыше, мини-джип проехал несколько метров и столкнулся с Cube, последний двигался навстречу.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю перевернувшейся машины, и для нее вызвали скорую. Прибывшие врачи оказали медицинскую помощь пострадавшей.

Одной из причин произошедшего могло стать то, что на мини-джипе была установлена летняя резина, которая во время морозов имеет плохое сцепление с дорогой и становится твердой, что может привести к заносу автомобиля.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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