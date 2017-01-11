В ДТП на улице Кирова во Владивостоке пострадала женщина
Сегодня, 12 января, около 08.50 в районе Кирова, 6 произошло столкновение автомобилей Daihatsu Terios и Nissan Cube. В результате ДТП пострадала женщина, но от госпитализации отказалась.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, ДТП произошло в результате заноса. Terios занесло, автомобиль накренился и перевернулся, после чего, будучи на крыше, мини-джип проехал несколько метров и столкнулся с Cube, последний двигался навстречу.
В результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю перевернувшейся машины, и для нее вызвали скорую. Прибывшие врачи оказали медицинскую помощь пострадавшей.
Одной из причин произошедшего могло стать то, что на мини-джипе была установлена летняя резина, которая во время морозов имеет плохое сцепление с дорогой и становится твердой, что может привести к заносу автомобиля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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