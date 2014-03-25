Во Владивосток с победой вернулись футболисты "Луча-Энергии"

Во Владивосток с победой вернулись юные футболисты. Под звуки оркестра с караваем встречали маленьких чемпионов их самые верные болельщики — родители. Команда «Луч-Энергия», игроки 2007 года рождения, участвовала в соревнованиях в Сочи, где состязались команды со всей России: Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Владикавказа, Керчи... Приморцы стали единственной командой, которая приехала из-за Урала. Но длительный перелёт не помешал мальчишкам одолеть соперников. В финале они встречались с командой-хозяйкой турнира, но и сочинскую сборную владивостокский "Луч" обыграл со счётом 2:0, завоевав чемпионский титул.

С победой прилетевшую команду поздравили и сотрудники аэропорта, а также пассажиры и встречающие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]