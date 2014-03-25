Во Владивосток с победой вернулись футболисты "Луча-Энергии"
Во Владивосток с победой вернулись юные футболисты. Под звуки оркестра с караваем встречали маленьких чемпионов их самые верные болельщики — родители. Команда «Луч-Энергия», игроки 2007 года рождения, участвовала в соревнованиях в Сочи, где состязались команды со всей России: Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Владикавказа, Керчи... Приморцы стали единственной командой, которая приехала из-за Урала. Но длительный перелёт не помешал мальчишкам одолеть соперников. В финале они встречались с командой-хозяйкой турнира, но и сочинскую сборную владивостокский "Луч" обыграл со счётом 2:0, завоевав чемпионский титул.
С победой прилетевшую команду поздравили и сотрудники аэропорта, а также пассажиры и встречающие.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
23.07.2016 «Луч-Энергия» сыграет во Владивостоке с воронежским «Факелом»
-
19.07.2016 «Луч-Энергия-2000» – серебряный призер игр «Дети Азии»
-
26.06.2016 Владивостокский «Луч-Энергия» завершил сборы в Минске победой над ФК «Осиповичи»
-
20.05.2015 Футболисты «Луча-Энергии» подготовили особую программу для юных болельщиков
-
31.03.2014 Молодые футболисты «Луча-Энергии» выиграли турнир «Приморские надежды»
-
25.03.2014 "Луч-Энергия" одержал важную победу
Добавить комментарий