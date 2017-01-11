Владивостокцы в соцсетях обсуждают "воровство снега" в центре города

В центре Владивостока воруют снег. 11 января вечером в ю-тубе появилось необычное видео: в районе остановки Лазо двое мужчин охапками собирают снег с обочины и грузят его в микроавтобус. Такая «добровольная помощь городским службам» вызвала волну обсуждений в соцсетях. Кто-то предположил, что один из собирателей снега потерял в сугробе обручальное кольцо - дело происходило у дверей ювелирного магазина. А кто-то решил, что награбленное можно подбросить на крыльцо конкурентам, чтобы их оштрафовали за неуборку снега. Наиболее правдоподобной стала версия о том, что таким образом избежать штрафов пытались сами работники близлежащего магазина. Тем более что недавно популярный городской бар оштрафовали на 50 000 рублей за то, что его сотрудники не убрали прилегающую территорию.

Видео опубликовано Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Янв 11 2017 в 4:14 PST

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]