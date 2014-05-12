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Дом-музей семьи Сухановых во Владивостоке обнесли металлическим забором

Металлическим забором огородили дом-музей семьи Сухановых во Владивостоке. Таким образом его пытаются защитить от вандалов, на действия которых регулярно жалуются музейные работники. Однажды даже пришлось тушить пожар. Задняя часть здания не ограждена, автомашины паркуются практически вплотную, что представляет опасность для самого музея. Несколько лет назад фасад здания был поврежден после того, как в него врезался микрогрузовик. После того, как депутаты обратились за помощью к местному бизнесмену, магазин которого находится рядом, вопрос установки забора решился быстро.

В экспозиции дома-музея семьи Сухановых представлены уклад, быт, нравственные основы семьи царского чиновника. Сегодня в музее проводятся выставки, детские программы, основанные на реальных исторических событиях, музыкальные вечера, разработана специальная программа для иностранных посетителей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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