Надо ли оснащать катки медицинскими пунктами?
Катание на коньках — доступный и самый распространенный вид зимнего спорта, который давно полюбился горожанам. Но вместе с тем, это развлечение достаточно опасно. Должны ли крупные катки быть оснащены медицинскими пунктами, где смогут оказать первую помощь при травмах, смотрите 12 января в вечерних выпусках программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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