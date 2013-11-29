Надо ли оснащать катки медицинскими пунктами?

Катание на коньках — доступный и самый распространенный вид зимнего спорта, который давно полюбился горожанам. Но вместе с тем, это развлечение достаточно опасно. Должны ли крупные катки быть оснащены медицинскими пунктами, где смогут оказать первую помощь при травмах, смотрите 12 января в вечерних выпусках программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]