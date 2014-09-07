В поселке Трудовое два пенсионера погибли от отравления угарным газом
В четверг, 12 января, жители поселка Трудовое сообщили в полицию, что во дворе одного из частных домов лежит труп пожилого мужчины. Позже в одной из комнат было обнаружено тело пенсионерки. По предварительным данным, люди погибли от отравления угарным газом.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, тело погибшего мужчины обнаружили около 13.00 во дворе одного из домов по улице Муссоной в пригороде Владивостока. В ходе обследования жилого помещения в одной из комнат нашли умершую пожилую женщину. Проживавшим в доме пенсионерам было по 70 лет.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка не обнаружили на телах погибших следов насильственной смерти. По предварительным данным, причиной гибели пожилых людей стало отравление угарным газом, так как дом находится на печном отоплении.
По факту смерти двух человек проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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