Во Владивосток с победой вернулись юные футболисты команды «Луч-Энергия». Видеорепортаж Марии Ежевской
Во Владивосток с победой вернулись юные футболисты. Это игроки команды «Луч-Энергия» 2007 года рождения. Кого одолели приморские спортсмены?
Приморские «лучики» — чемпионы. Под звуки оркестра, с караваем, их встречают самые верные болельщики — родители. Из Сочи детская команда «Луч-Энергия» вернулась с победным кубком.
- Три игры были очень трудными.
- Я знал, что мы обыграем.
- Мы это сделали. Мы заняли первое место.
- Я не пропустил ни одного гола и стали лучшим игроком турнира.
На рождественский турнир в столицу Олимпиады—2014 съехались команды со всей России: Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Владикавказа, Керчи... Приморцы стали единственным клубом, который приехал из-за Урала. Но длительный перелет не помешал мальчишкам одолеть соперников.
Светлана Захарова, мама игрока: «Дома, конечно, все соседи слышали, как мы болели».
Сергей Левошко, тренер младшей группы 2007 года клуба «Луч-Энергия»: «Таланты такие, вы не представляете. Надо с ними заниматься, надо строить поля. Почему мы туда выезжаем, у нас здесь нет таких соперников. Но мы далеко и редко выезжаем, но чаще нельзя. Дорого. Тяжело родителям».
Уже в ближайшие дни маленькие футболисты вновь выйдут на поле, тренировки не останавливаются и зимой. В планах и очередные соревнования. Команда верит: большие победы еще впереди.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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