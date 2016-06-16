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Сегодня, 10:11
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Во Владивосток с победой вернулись юные футболисты команды «Луч-Энергия». Видеорепортаж Марии Ежевской

Во Владивосток с победой вернулись юные футболисты. Это игроки команды «Луч-Энергия» 2007 года рождения. Кого одолели приморские спортсмены?

Приморские «лучики» — чемпионы. Под звуки оркестра, с караваем, их встречают самые верные болельщики — родители. Из Сочи детская команда «Луч-Энергия» вернулась с победным кубком.

- Три игры были очень трудными.

- Я знал, что мы обыграем.

- Мы это сделали. Мы заняли первое место.

- Я не пропустил ни одного гола и стали лучшим игроком турнира.

На рождественский турнир в столицу Олимпиады—2014 съехались команды со всей России: Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Владикавказа, Керчи... Приморцы стали единственным клубом, который приехал из-за Урала. Но длительный перелет не помешал мальчишкам одолеть соперников.

Светлана Захарова, мама игрока: «Дома, конечно, все соседи слышали, как мы болели».

Сергей Левошко, тренер младшей группы 2007 года клуба «Луч-Энергия»: «Таланты такие, вы не представляете. Надо с ними заниматься, надо строить поля. Почему мы туда выезжаем, у нас здесь нет таких соперников. Но мы далеко и редко выезжаем, но чаще нельзя. Дорого. Тяжело родителям».

Уже в ближайшие дни маленькие футболисты вновь выйдут на поле, тренировки не останавливаются и зимой. В планах и очередные соревнования. Команда верит: большие победы еще впереди.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Князев Константин Владимирович / Сегодня, 10:31
    № 1  
     

    *Следуя вашему предупреждению к комментариям,больше и сказать-то нечего кроме....М-м-м-да-а-а.
    А то как ещё! Все площадки за заборами и платные.Давайте родители,кошельтесь.
    А кому гранды раздают?

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