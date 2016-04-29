Два автомобиля из Владивостока попали в ТОП-20 необычных машин России

Одноместный автомобиль японской марки Тойота и британская машина Austin Allegro попали в ТОП-20 необычных автомобилей,составленный автомобильным порталом Drom.ru из базы объявлений сайта,сообщают "Вести Приморье"

Одноместный электрокар Toyota Coms 2013 года выпуска. Рассчитанный на одного пассажира, этот компактный авто длиной всего 2,3 метра способен проехать на одном заряде 50 км и даже развить максимальную скорость в 60 км/ч. А его дизайн скорее напоминает концепт-кар. «Отлично подходит для ежедневных поездок на работу и за покупками. Внимание на дорогах вам обеспечено!» — говорят в объявлении. Стоит японское чудо 235 000 руб.

Еще один иностранный гость затерялся во Владивостоке — коренной британец Austin Allegro 1978 г.в. последние 15 лет своей жизни стоит в пыльном ангаре без движения. «Придаст вам сильную индивидуальность, тем более в нашем городе, это не какой-нибудь попсовый Марк2 или Лаурель 78 г., которых полно ездит», — говорит владелец. За дедушку бритнаского автопрома просят 250000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]