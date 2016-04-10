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Во Владивостоке лиса пыталась завести дружбу с котом

Любопытное видео попалось на глаза корреспондентам программы «Вести: Приморье». Новый звериный роман — кошка и лиса — правда, оказался он неоконченным. Но попытки предпринимались и неоднократные. Именно их и запечатлели на мобильную камеру жители района Эгершельд, гулявшие днем на маяке. Погреться на зимнем солнышке захотели и звери. С ничего не подозревающим местным котом стала заигрывать лиса. Но на все ее попытки поиграть кот только сердито шипел и отмахивался когтистой лапой. Ни яркость шубки, ни хитрость лисьих маневров не помогли наладить дружбу. Но наблюдать за этим было интересно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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