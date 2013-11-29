Катание на коньках — доступный и самый распространенный вид зимнего спорта, который давно полюбился горожанам. Но вместе с тем это развлечение достаточно опасно. Должны ли крупные катки быть оснащены медицинскими пунктами, где смогут оказать первую помощь при травмах, разбирался наш корреспондент.

Одним из главных зимних развлечений всегда было катание на коньках. Оно же и одно из самых опасных. Как известно, где травма — там и врач. Но пострадавшие на катке горожане вынуждены ждать бригаду скорой помощи, лежа прямо на льду. Медицинским пунктом не может похвастаться ни один крупный муниципальный каток Владивостока.

Желающих попробовать себя в фигурном катании или погонять шайбу немало. Владивосток предлагает и любителям, и профессионалам больший выбор катков. Но без травм, особенно в таком виде спорта, обойтись практически невозможно. Нередки случаи переломов. Неравнодушные всегда подадут руку, но настоящую, а главное, правильную медицинскую помощь должны, конечно, оказывать только врачи.

Ольга Механцева, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморского края: «Если взять эти наши крупные катки, которые на авангарде, и другие крупные, то там, естественно, тоже должны быть медицинские пункты, которые обустраиваются владельцами этих катков. То есть, если муниципальная власть, то она должна обеспечить это».

На катках нет ни медпункта, ни фельдшера, который окажет первую помощь, например, при переломе. Стадион «Авангард» предлагает гостям неукоснительно выполнять правила поведения на льду, чтобы вообще избежать ситуаций, где может пригодиться медработник.

Константин Цыбулин, директор стадиона «Авангард»: «Не прыгать, не показывать мастерство какое-то высшее, если вы профессионал, значит, вы должны заниматься под вниманием тренера. У нас положено кататься строго по часовой стрелке, не толкаться, с клюшками запрещено заходить, потому что травму можно нанести соседу».

Где же еще оттачивать свое мастерство любителям езды на коньках, не совсем понятно. Ведь посетители приходят на лед не просто кататься по часовой стрелке. Они же идею обеспечить муниципальные катки медицинскими пунктами поддерживают, но как-то не очень активно: боятся, что город в таком случае просто не сможет их содержать.

Юлия Вехова, посетитель катка: «На бесплатном катке, если еще будет медик, то, возможно, его просто закроют».

Андрей Сыченко, посетитель катка: «Это, наверное, в идеале — да, должны быть такие люди компетентные, но опять же, как это будет бить по карману, по стоимости билета — вот еще вопрос».

Но таких последствий ожидать не приходится: медпункты строить не будут, но основываются, конечно, на законе. Оказывается, катки на стадионах «Авангард» и «Строитель» объектами спорта не являются. Мы узнали мнение Валерия Осокина — директора специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств, в ведомстве которой находится стадион «Строитель».

Валерий Осокин, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы единоборств: «Каток на стадионе строитель не является объектом спорта, предусмотренный федеральным законом. В связи с этим строительство вспомогательных сооружений для медицинских работников не предусмотрено».

Администрация катков при необходимости всегда оперативно вызывает скорую помощь, аптечки тоже имеются. Но все-таки в первую очередь любителей покататься на коньках призывают самих отвечать за свою безопасность. Так что не стоит выполнять тройной тулуп, если вы не совсем уверены в своих силах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]