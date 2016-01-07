Одиннадцать пожаров произошло в Приморье в минувшие сутки

За минувшие сутки в Приморском крае было зарегистрировано 11 пожаров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

12 января в 05.21 на пульт пожарно-спасательной службы города Дальнереченск поступила информация о возгорании. Заявитель сообщил, что в доме, расположенном на улице Блюхера горит баня.

Прибыв по сообщению спустя 7 минут брандмейстеры принялись тушить пламя. Проведя разведку в помещении, огнеборцы установили очаг возгорания. Горели стены, крыша, потолочное перекрытие.

В 05.35 пожар был локализован, а в 05.53 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 18 кв. м. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. В настоящий момент причины возгорания устанавливаются.

Еще один пожар произошёл 12 января в городе Уссурийск. Сообщение поступило в пожарно-спасательную службу города в 04.28. Очевидец происшествия рассказал, что в переулке Береговой горят надворные постройки на территории частного дома.

Незамедлительно прибыв по указанному адресу, огнеборцы приступили к тушению.

В 04.37 пожар был локализован, а в 10.50 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. По сообщению на место происшествия прибыли 17 человек личного состава и 5 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара будут установлены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]