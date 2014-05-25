Житель Арсеньева украл из магазина бутылку элитного алкоголя
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» обратилась 53–летняя женщина. Заявительница рассказала, что в магазине на улице Садовой неизвестный открыто похитил бутылку элитного алкоголя стоимостью 5 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявительницу, очевидцев происшествия и составили ориентировку на подозреваемого.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий нарядом патрульно-постовой службы задержан 45-летний местный житель. В отделении полиции мужчина признался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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