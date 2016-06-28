В Приморье все готово для реализации третьего этапа закона о дальневосточном гектаре. Уже с 1 февраля бесплатно получить землю смогут жители всей страны. Поэтому приморцам, желающим стать обладателями участков солидной площади, следуют поторопиться. Тем более, по статистике, большинство заявителей получили отказ на выдачу. Почему это происходит, на примере Уссурийска расскажет наш корреспондент.

Евгений Андреев в свои 24 года времени зря не теряет. Парень один из первых в Уссурийске получил бесплатный гектар. Заявку подавал в электронном виде и к чиновникам приходил только для оформления бумаг. Теперь у него на руках договор безвозмездного пользования участком.

Евгений Андреев, участник программы: «Трудность была только одна — выделить участок. Затем я даже никуда не ходил, в очереди не стоял. И что самое главное, ни за что не платил. То есть государство на себя все расходы взяло».

Однако с первого раза реализовать свое право на подарок от государства получается далеко не у всех. В Уссурийске заявки на выделение гектара подали более ста человек, но фактическими обладателями земли пока стали только восемь из них. Заявления еще пяти горожан получат одобрение в ближайшие дни. Всем остальным чиновники отказывают.

Военные земли, арендованные участки, заказники и заповедники. В Уссурийске вся земля «при деле». Даже территория, указанная в карте как свободная, на деле может оказаться занятой. Но этой причине почти 80 % заявителей не могут воспользоваться своим правом и получают отказ.

Уже известны случаи, когда приморцы трижды пытаются оформить гектар. И каждый раз выбранный участок оказывается кем-то занят или их выдача ограничена законом. В Уссурийске всего 8 % земель подлежит раздаче по программе, это самая маленькая площадь среди территорий края. Поэтому на всех желающих может не хватить.

Игорь Вохмянин, начальник отдела земельных отношений управления градостроительства администрации УГО: «Люди рисуют в программе границы своих участков, не учитывают, что там есть реки, водоемы, дороги и другие объекты, в общем, относятся к землям общего пользования. Они не подлежат выделению, надо быть внимательное. Надо знать даже географию, пользоваться более масштабными картами».

Приморские власти ожидают повышение спроса на гектар после 1 февраля, когда получить земли на восточных рубежах страны разрешат всем жителям России. По некоторым оценкам, участки на Дальнем Востоке хотят получить более миллиона россиян. Сейчас в Приморье почти три миллиона гектаров попадают под раздачу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]