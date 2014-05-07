В Находке осужден взяточник

Находкинским городским судом вынесен приговор местному жителю, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, фигурант передал посреднику денежное вознаграждение для получения положительного результата при сдаче квалификационного экзамена.

Так, в период с ноября 2013 г. по январь 2014 г. он отдал работнице морского кадрового агентства 26 тыс. рублей для передачи должностному лицу, входящему в состав Морской квалификационной комиссии Находкинского филиала ФГУ «Администрация морских портов Приморского края».

За взятку он хотел беспрепятственно пройти квалификационные испытания механиком и обеспечить внесение сведений о положительных результатах в протокол квалификационных испытаний, необходимых для повышения разряда.

Однако, преступный умысел взяткодателя не был доведен до конца, поскольку его посредница (работница морского кадрового агентства) изначально не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства по подкупу должностного лица, а похитила деньги, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Суд, признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, приговорил его за содеянное к наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Посредница ранее осуждена приговором суда к условному наказанию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]